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Kalbimdeki Deniz... DENİZ HÜLYA İLE HESAPLAŞIR!

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Kalbimdeki Deniz... DENİZ HÜLYA İLE HESAPLAŞIR!
Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de 33. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Mirat, Raşhel dahil hiçbir şeyin Deniz'le ilişkilerini etkilemesine izin vermezken, babasının yaşadığını öğrenen ve iletişim kuran Ece kıyameti kopararak Deniz'in canını burnundan getirmeye başlar. 

Deniz bunlara sebep olan Hülya'yla hesaplaşır ve arkadaşlığını bitirir. Alihan yalanlarını peş peşe ortaya çıkardığı Şebnem'e ağır bir darbe indirirken, Nejat tarafından terk edilen Hülya, Emine'den öfkesini çıkarır.

Turgut, Fikriye'yi geri kazanabilmek için büyük bir sürpriz yapar.  Mirat, Artun'la ilgili gerçekleri öğrenip onunla yüzleşirken, Artun yenilmiş olarak hayatlarından çıkar. Şirzat, Civan'ın bir şeyler karıştırdığından şüphelenir.

Hülya saldırıya uğrarken; Hülya'nın dolduruşuyla annesi ve Mirat'ı göz hapsine alan Ece, Cemile'nin istemeden neden olduğu bir kriz sonucu, ilişkilerini anlayarak deliye döner.

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