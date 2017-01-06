Kalbimdeki Deniz... DENİZ'İN ZOR GÜNLERİ!

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de11. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Deniz’in bebeğini kaybetmesi, Hülya ve Şebnem tarafından sevinçle karşılanırken, Mirat ona destek olmak için elinden geleni yapar.

Diyar ve Serdem nihayet buluşurlar ama bunu herkesten gizlemeleri gerekmektedir. Fikriye’nin Ece’yi rezil etme çabası Hülya tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Fikriye ve Ece arasındaki düşmanlık had safhaya ulaşır.

Fikriye ve Figen’in oyunlarına rağmen, Mustafa Ece’nin kalbini fetheder ve sürpriz bir şekilde yakınlaşırlar.

Ece, evdekilerle ilk kez sıcak bir ilişki kurar. Her şey yoluna giriyor derken, beklenmedik bir olay herkesi ayağa kaldırır.