Kalbimdeki Deniz... DENİZ'İN ZOR GÜNLERİ!

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 28 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de14. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Mustafa’nın uğradığı saldırıyı fırsata çeviren Fikriye, Figen’i Mustafa’nın üzerine salarken, Ece’yi ve Deniz’i de ezmeyi dener ama Mirat’tan ağır bir karşılık alır.

İbrahim’in tepkisi yüzünden Mustafa’yla iletişim kuramayan Ece çok üzülür. Deniz yeni başladığı işinde, aşçı Emin’in kumpaslarıyla mücadele ederken, Orhan Deniz’in dikkatini çekebilmek için numaralar yapar.

Mirat, Salman Ağa’nın arayıp görüşmek istemesiyle tedirgin olur. Deniz ve Mirat’ın kazaran yakınlaşmalarını gören Diyar’ın tepkisi, Deniz’i çok huzursuz eder.

Ece’nin şikayetiyle içeri alınan ama delil yetersizliğiyle bırakılan Ferhat, Ece’ye diş biler ve intikamını alır.

Ece yaşadığı şokla mahvolurken, Diyar ve Mirat büyük bir tehlikeyle burun buruna gelir.