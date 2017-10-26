Kalbimdeki Deniz... DİYAR DOĞUM YAPAR!

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 28 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de 42. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Ece ve Mustafa’nın nişan töreni beklenmedik şekilde sona ererken, o gece onları bekleyen bir sürpriz daha vardır; Diyar doğum yapar.

Mirat’a gösterdiği fotoğraf Deniz ve Mirat arasında umduğu krizle sonuçlanmayınca, Fikriye kendince kıvırma yolunu tercih eder.

Duygularını ve hayallerini tartan Ece, ortak planlarıyla ilgili yeni kararlar alır ve Mustafa’yla yüzleşir.

Mirat’ın evine girenin Şirzat olduğu, Özlem sayesinde anlaşılır. Hülya Ünal’dan etkilenmeye başlarken, Turgut ve Fikriye’yi ise kötü bir sürpriz beklemektedir.

Alihan Deniz’i tamamen kaybetmemek için taktik değiştirmek zorunda kalır. Yosef’i deli gibi merak eden ve bütün ulaşma çabaları boşa düşen Mirat, oğlunun geri dönüşüyle büyük bir sevinç yaşarken; Alihan’ı ise bar açılışında şok eden bir sürpriz beklemektedir.

“KALBİMDEKİ DENİZ” İLYAS YALÇINTAŞ’I AĞIRLADI!

Başrollerini Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik'in paylaştığı, her Cumartesi saat 20.00’de FOX'ta izleyicisiyle buluşan "Kalbimdeki Deniz", yakışıklı şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ı ağırladı.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden İlyas Yalçıntaş, 28 Ekim Cumartesi saat 20.00’de yayınlanacak “Kalbimdeki Deniz” dizisinin 42. bölümünde ekranlara konuk oluyor.

Çekimlerde Kutsi ve Hakan Eratik ile keyifli vakit geçiren Yalçıntaş, diziye özel ilk kez “Gel Be Gökyüzüm” şarkısının akustik versiyonunu söyledi.

İlyas Yalçıntaş, duygularını “Kendinizi oynamak da çok enteresan bir deneyim. Böyle güzel bir oyuncu kadrosunun yer aldığı projede olmak çok keyifli ve eğlenceliydi. Kutsi abi örnek aldığım sanatçılardan biri, kendisiyle düet yapmayı çok istediğimi dile getirdim, o da tabi ki dedi. Önümüzdeki dönemde sürprizler olabilir” şeklinde dile getirdi.

Kutsi, “İlyas konuşma dilini melodilendiren duygularını şarkılarına yansıtabilen ender müzisyenlerden biri… Doğru zamanda doğru şarkılar yapan kardeşimiz. Ben de bir projede kendimi oynamıştım Kutsi ne yapardı diye düşündüm bir ara... İlyas sette de çok doğal bir oyunculuk sergiledi renk kattı” dedi.

Hakan Eratik, “Ben de bir film üzerinde çalışıyorum, müzik konusunda tabi ki Kutsi’yle çalışmak istiyorum ama kamera önünde İlyas’a da yer vermek isterim o da destek vermek isterse” sözlerine, İlyas Yalçıntaş’ın enerjisini kendisini gördüğü anda da çok sevdiğini ekledi.

Yapımcılığını Pastel Film/Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yaptığı, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin'in yazdığı ve proje tasarımını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı "Kalbimdeki Deniz" her hafta yeni sürprizleriyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.