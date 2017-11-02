  • BIST 112.885
  • Altın 156,961
  • Dolar 3,8252
  • Euro 4,4552
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Kalbimdeki Deniz... MİRAT ÇOK MUTLU!

»
Kalbimdeki Deniz... MİRAT ÇOK MUTLU!
Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de 43. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Yosef’in gelişiyle çok mutlu olan Mirat, onun Deniz’e koyduğu mesafeye üzülür. Alihan Şebnem’le kızının yanında karşılaşmanın şokuyla sarsılırken, Hülya da her şeyin açığa çıkacağı korkusuyla Şebnem’le tartışarak ipleri koparır.  

Ama Ünal ve Şebnem yaptıkları numarayla bir taşla iki kuş vurarak, Hülya ve Alihan’ı tava getirirler.

Diyar ve Serdem Özlem’in de yardımıyla resmi işlemlere başlayıp evlenirlerken; Şirzat Diyar’ın Miratların himayesinde olduğunu Civan’la da görüştüğünü öğrenir.

Yosef’in Ece’yle hem evde hem okulda beraber olmasıyla iyice gerilen Mustafa, Figen’in yanlış anladığı bir durumu söylemesiyle, büyük bir hata yaparak, Ece’yle ilişkilerini riske atar.

Turgut’un batışıyla deliye dönen Fikriye’nin boşanmaya kalkması, Turgut’u çılgınca bir şey yapmaya iter.

Tanık olduğu bu durumu kullanan Alihan’ın attığı adım ise Deniz’in hayatını tehlikeye atacaktır...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esra Erol’da programında şok itiraf!.. “BİR GÜNDE İKİ DEFA KÜRTAJ OLDUM”02 Kasım 2017 Perşembe 21:05
  • Almeda Abazi Sayışman... "SİYAH İNCİ" SETİNE BASKIN!..02 Kasım 2017 Perşembe 14:00
  • Mehtap Bayrı - Ufuk Özkan... AYRILMAZ İKİLİ!..02 Kasım 2017 Perşembe 12:15
  • Şevkat Yerimdar...ŞEVKAT’E HACİZ ŞOKU!02 Kasım 2017 Perşembe 11:13
  • Esra Erol... NARKOTİK OPERASYONUNA KATILDI!01 Kasım 2017 Çarşamba 21:15
  • Cemre Melis Çınar... KÖTÜ KIZİ GÜLDÜRMEYE ALIŞTI!..01 Kasım 2017 Çarşamba 13:30
  • Alican Albayrak - İlayda Çevik... DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR, AŞIK OLDULAR!..01 Kasım 2017 Çarşamba 13:00
  • Hande Ataizi... EVLİLİK PROGRAMINA RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA!..01 Kasım 2017 Çarşamba 12:45
  • Bizim Hikaye... FİLİZ KARDEŞLERİNİ ANNESİNDEN KORUYABİLECEK Mİ?01 Kasım 2017 Çarşamba 11:17
  • Silk Way Star... TARİHİ İPEK YOLU ÜLKELERİ YARIŞIYOR!..01 Kasım 2017 Çarşamba 09:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti