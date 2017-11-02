Kalbimdeki Deniz... MİRAT ÇOK MUTLU!

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de 43. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Yosef’in gelişiyle çok mutlu olan Mirat, onun Deniz’e koyduğu mesafeye üzülür. Alihan Şebnem’le kızının yanında karşılaşmanın şokuyla sarsılırken, Hülya da her şeyin açığa çıkacağı korkusuyla Şebnem’le tartışarak ipleri koparır.

Ama Ünal ve Şebnem yaptıkları numarayla bir taşla iki kuş vurarak, Hülya ve Alihan’ı tava getirirler.

Diyar ve Serdem Özlem’in de yardımıyla resmi işlemlere başlayıp evlenirlerken; Şirzat Diyar’ın Miratların himayesinde olduğunu Civan’la da görüştüğünü öğrenir.

Yosef’in Ece’yle hem evde hem okulda beraber olmasıyla iyice gerilen Mustafa, Figen’in yanlış anladığı bir durumu söylemesiyle, büyük bir hata yaparak, Ece’yle ilişkilerini riske atar.

Turgut’un batışıyla deliye dönen Fikriye’nin boşanmaya kalkması, Turgut’u çılgınca bir şey yapmaya iter.

Tanık olduğu bu durumu kullanan Alihan’ın attığı adım ise Deniz’in hayatını tehlikeye atacaktır...