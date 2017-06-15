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Kalbimdeki Deniz... SEZON FİNALİ!

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Kalbimdeki Deniz... SEZON FİNALİ!
Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 17 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de 34. ve final bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Deniz'in kızına Mirat'la aşık olduklarını ve evlenmeyi düşündüklerini söylemesiyle, evdeki dengeler alt üst olur. Ece bu ilişkiye engel olabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Şebnem, Alihan'ı durdurabilmek için çaresizce bir çılgınlık yapsa da; Alihan Kıbrıs'ı terk ederek İstanbul'a döner. Babasıyla aylardan sonra hasret gideren Ece, ona annesinin Mirat'la evlenmeyi düşündüğünü söyler.

Nejat'ı kaybetmek istemeyen Hülya, ona bir oyun oynayarak Emine'yle aralarını bozmayı dener. Alihan'ın sorduğu hesaptan sıyrılmayı beceren Hülya, dünyasını başına yıkacak bir şok yaşar.

Civan'ı takip eden Şirzat, onun Diyar'la buluştuğunu görür ve silahını ateşler. Volkan'ın dolduruşu Ece'yle gelecek planları yapan Mustafa'yı sarsarken, mezuniyet töreninde karşılaştığı şeyle şok olur.

Turgut'la nikah tazelemeyi kabul eden Fikriye, hatırlamaya başladığı şeylerle sarsılır. Ece'nin kardeşini bile kullanarak uyguladığı yoğun baskıya rağmen Mirat'la Deniz aşklarına ve gelecek hayallerine sarılırlar.

Mirat'ın evlenme teklifini kabul eden Deniz'i finalde asla düşünemeyeceği şok bir sürpriz beklemektedir.

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