Kalp Atışı...ALİ ASAF, ESKİ KARISININ GELİŞİYLE SARSILIYOR!

Görülmemiş Bir Aşk Hikayesi “Kalp Atışı” 18. bölümüyle 3 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

“Kalp Atışı”nın bu akşam ekrana gelecek 18. bölümünde;

Eylül, mutluluğunu bir kenara koyup kız kardeşini bulmak için harekete geçer. Aynı anlarda Ali Asaf hastaneden gelen acil bir telefonla hiç beklemediği geçmişiyle yüzleşir.

Eski karısı Nazlı, dinmeyen acısıyla yıllar sonra yeniden Ali Asaf’ın karşısındadır. Ali Asaf bu karşılaşmayla sarsılmış olsa da Eylül onun yanındadır.

Ve bunun simgesi olacak kutuyla onun yanına gider. İpek’in ölümle burun buruna geldiği anda ise Alp başka bir savaşın içindedir.

Bir uçurumun kenarında son isteklerini yerine getirir. Herkese büyük bir ders vererek. Mutluluk sanıldığı kadar uzakta değildir. Aşk elbette kazanacaktır.