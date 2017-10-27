Kalp Atışı... ALİ ASAF’IN EYLÜL’Ü DUYGULANDIRAN SÜRPRİZİ!

Görülmemiş Bir Aşk Hikayesi “Kalp Atışı” 17. bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

“Kalp Atışı”nın bu akşam ekrana gelecek 17. bölümünde;

İpek’in kaybolması her şeyi alt üst etmiştir. Hastanede de sular durulmaz. Eylül’ün hastanenin en büyük hissedar olması Sinan’ı iyice çileden çıkarmıştır.

Babası Süleyman’la beraber bu kez başka bir oyunun peşindedir. Kurban Oğuz olur ama herkesi şok edecek bir hamleyle dengeleri bir kez daha değiştirir.

Diğer tarafta Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir. Önce hastanedeki bebek sonra Ali Asaf’ın beklenmedik sürprizi Eylül’ün gözlerini dolduracaktır. Bu kez mutlulukla...