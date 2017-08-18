Kalp Atışı... HASTANEDE ACI OLAY!

Görülmemiş Bir Aşk Hikayesi “Kalp Atışı” 8. bölümüyle 18 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

“Kalp Atışı”nın 8. bölümünde;

Ali Asaf’ın beklenmedik doğum günü hediyesi Eylül’ü çok mutlu etmiştir. İlk defa çocukluğa ait mutluluklar yaşayan Eylül, bir rüyada gibidir.

Bu sırada hastanede yaşanan acı olay, herkesin kendini ve ilişkilerini sorgulamasına neden olur.

Oğuz kimsenin beklemediği bir itiraf yapar Eylül’e... Eylül ne cevap verecektir? Diğer tarafta Sinan’ın Eylül’ü hastaneden attırmak için planladığı son olay ise, başta Ali Asaf olmak üzere herkesi çok şaşırtır.

Bu sırada hastanede iyileşmeye başlayan Mehmet’i ise karanlık geçmişi rahat bırakmamaktadır. Üstelik bu kez zarar görecek olan Eylül olacaktır.

Gün boyu yaşanan tüm gerginliklerin ardından, Ali Asaf Eylül için masal gibi bir sürpriz hazırlar. Bakalım bu kez masallar gerçeğe dönüşecek midir?