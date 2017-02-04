KANAL D'NİN YENİ DİZİSİ... EVLAT KOKUSU...

Dünyanın en cesur sevgisinin ve en acıtıcı özleminin adını koyan ‘Evlat Kokusu’ çok yakında Kanal D’de...

Yapımını Endemol Shine Türkiye’nin gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Erol Özlevi’nin üstlendiği, başrollerini Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han ve Yeşim Salkım’ın paylaştığı "Evlat Kokusu"nun senaryosu Endemol Shine Türkiye Yazı Grubu tarafından kaleme alındı.

Çekimlerine Amsterdam’da başlanan ve Hollanda sahneleri Endemol Shine Hollanda ile ortaklaşa yürütülen "Evlat Kokusu", Amsterdam’dan İstanbul’a uzanan büyük bir sevgi, nefret, aşk, entrika ve fedakârlık öyküsü…

Sen plan yaparsın, kader güler…

Zeyno Amsterdam’da bir yetimhanede büyümüştür. Aynı yetimhanede bulunan tek Türk olan ve ‘abla’ dediği Nesrin‘den başka kimsesi yoktur. Zeyno, bir hastanede çocuk hemşiresi olarak çalışmaktadır.

Hayatında bir kez âşık olmuş ve âşık olduğu adamdan da hamile kalmıştır. Sevdiği adam ve çocuğu ile mutlu bir aile kuracaklarını sanan Zeyno, gerçek hayatın kendisi için yaptığı planlardan habersizdir.

Zeyno’nun bir anlık öfkesi onu hayallerinden ve evladının kokusundan uzaklaştırırken, Akbaş Ailesi ile arasında koparılması imkânsız bir bağ oluşturur.