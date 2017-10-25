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Kanatsız Kuşlar... EMRE VE MUZAFFER’İN YÜZLEŞMESİ!

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Kanatsız Kuşlar... EMRE VE MUZAFFER’İN YÜZLEŞMESİ!
Hayata tutunabilmek için tüm gücüyle savaşan dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin hikayesini anlatan Kanatsız Kuşlar, 26 Ekim Perşembe günü 19. bölümüyle ATV ekranlarında...

19. Bölüm Özeti:

Muzaffer’in isteği karşısında ne yapacağını bilemeyen Nefise, iyice köşeye sıkışmıştır. Çocuğunu düşürdüğünü söylemeyen Tuba, beklenmedik şekilde Muzaffer’in oyununun bir parçası olur.

Muzaffer, Azime’yi onun özel hizmetine verir. Sırrı öğrendiğini gizlemeyi sürdüren Muzaffer’in Nefise için de sıra dışı bir planı vardır.

Onur, nikah günü gelip çattığında Zeynep’i kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Ahmet, son kozunu henüz oynamamıştır.

Muzaffer’in gizemli tavırlarına anlam veremeyen Nefise, bir şeylerin ters gittiğinin farkındadır. Çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir yol çizme kararı alır.

Bu karar, Muzaffer’i iyice çileden çıkaracaktır. Emre ise Muzaffer’in annesine kötü davrandığının farkına varır. 

Öfkelenerek, Muzaffer’le yüzleşmek üzere şirketi basar.  Emre ve Muzaffer’in yüzleşmesi, büyük olayların başlangıcı olacaktır.

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