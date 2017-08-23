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Kanatsız Kuşlar... NEFİSE’NİN SINAVI!

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Kanatsız Kuşlar... NEFİSE’NİN SINAVI!
Hayata tutunabilmek için tüm gücüyle savaşan dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin hikayesini anlatan Kanatsız Kuşlar, 23 Ağustos Perşembe günü 11. bölümüyle ATV ekranarında...

 

 

11. Bölüm Özeti:

Nefise, Muzaffer’e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime’yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır.

Ahmet, Zeynep’e evlilik konusunda baskı yapar. Zeynep ise Ahmet’in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir.

Zeynep’in Onur’la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer’in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir.

Küçük Aysun ise Mert’in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar.

Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun’la sorunlarını çözmeye çalışır.

Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir. 

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