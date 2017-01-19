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Kapılar... 'GÖÇMEN KADINLARLA DAYANIŞMA' İÇİN SAHNEDE!

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Kapılar... 'GÖÇMEN KADINLARLA DAYANIŞMA' İÇİN SAHNEDE!
Tiyatro 3.2.1’in yeni oyunu “Kapılar”, 20 Ocak’ta Beyoğlu Sahne Aznavur’da Sınır Tanımayan Kadınlar – Göçmen Kadınlara Dayanışma Grubu için oynuyor.

Aralık ayından beri seyirciyle buluşmaya devam eden Kapılar oyunu, bu defa Türkiye’de yaşayan göçmen kadınların hem kadın hem de göçmen olmasından dolayı yaşadıkları sorunlar konusunda farkındalık yaratmak ve onlara yardımcı olmak için kurulan Sınır Tanımayan Kadınlar – Göçmen Kadınlara Dayanışma Grubu’na destek olmak için oynuyor.

Ukraynalı oyun yazarı Neda Nezhdana’nın yazdığı, Senem Cevher’in dilimize çevirdiği ve yönettiği oyun, 2000’lerin ilk yıllarında Ukrayna’da bir morgda yaşamla ölüm arasındaki iki kadının hesaplaşmalarını, sorunlarını ve kendilerini bir anda içinde buldukları sıra dışı bir olayı konu alıyor.

Seyirciyi daha ilk andan etkisi altına alan bu oyun, kimi zaman insanı şaşırtan kimi zaman düşündüren bir atmosferde, iki kadının gerçekliklerinin şahidi haline getiriyor.

Günümüzün sorgulanan değer yargılarına, tarihsel, kültürel ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan oyunda; seyirci bir anda kendini, geçmişle gelecek, ölümle yaşam, gerçekle düş arasında, dünyanın kalanından izole olmuş soğuk bir morgta buluyor.

Yaşamla ölüm arasında kalmış bu iki kadının öyküsünü, İstanbul Devlet Tiyatrolarında 30 yılı aşkın tecrübesiyle ödüllü oyuncu Seray Gözler ve son dönemde Toz Bezi filmiyle adından söz ettiren yerli ve yabancı birçok film festivalinden ödüller alan Asiye Dinçsoy oynuyor.

Oyunun Işık tasarımını Yüksel Aymaz, yönetmen yardımcılığını Gül Altınok, reji asistanlığını ise Cansu Dikmen üstleniyor. 

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