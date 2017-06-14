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"Kapılar"... "TİYATRO 3.2.1" İN İLK OYUNU UKRAYNA'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ!..

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"Kapılar"... "TİYATRO 3.2.1" İN İLK OYUNU UKRAYNA'DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ!..
Tiyatro 3.2.1’in ilk oyunu “Kapılar” Mayıs ayında katıldığı Ukrayna «Melpomene Tavria» 19. Uluslararası Tiyatro Festival’inde en iyi oyuncu ikilisi -“Best Acting Duo”- ödülünü aldı.

Tiyatro 3.2.1, 19. yıldır düzenlenen Uluslararası Tiyatro festival’inde Türkiye’yi temsil eden ilk Tiyatro ekibi oldu. Ukrayna’nın Kherson şehrinde  düzenlenen bu festival boyunca, Ukrayna’nın farklı şehirlerinden gelen yerli tiyatrolar ve yabancı tiyatro gruplarının katılımıyla 30’dan fazla tiyatro performansı sergilendi.

Ukraynalı oyun yazarı Neda Nezhdana tarafından yazılan Kapılar oyunu, Ukraynalı tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü.

Oyunda başrolleri paylaşan Seray Gözler ve Asiye Dinçsoy “en iyi oyuncu ikilisi” ödülüne layık görüldü. Senem Cevher’in dilimize çevirdiği ve yönettiği oyun, 2000’lerin ilk yıllarında Ukrayna’da bir morgda yaşamla ölüm arasındaki iki kadının hesaplaşmalarını, sorunlarını ve kendilerini bir anda içinde buldukları sıra dışı bir olayı konu alıyor. 

Yaşamla ölüm arasında kalmış bu iki kadının öyküsünü, yıllardır televizyon ekranlarındaki dizilerini severek izlediğimiz ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında 30 yılı aşkın tecrübesiyle ödüllü oyuncu Seray Gözler ve son dönemde Toz Bezi filmiyle adından söz ettiren yerli ve yabancı birçok film festivalinden ödüller alan Asiye Dinçsoy oynuyor.

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