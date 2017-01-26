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KAR İSTANBUL'U MESKEN TUTACAK!

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KAR İSTANBUL'U MESKEN TUTACAK!
İstanbul’da, öğle saatlerinde duran kar yağışı akşam olmasıyla birlikte tekrar başladı. İş çıkış saatinde vatandaşlar, sağanak kar yağış altında evlerine gitmeye çalıştı. Batı ve yüksek kesimleri yer yer beyaza büründü.

Park halinde duran araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Çekmeköy'de Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında ise yarın akşamdan itibaren don olması beklendiği ve 30 Ocak Pazartesi sabahına kadar süreceği açıklandı.

İstanbul’da akşam saatlerinde kar etkili oluyor

ÇEKMEKÖY'DE KAR YAĞIŞI ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy Çavuşpaşa Caddesi'nde karla kaplı yolda yokuş aşağı kayan yaklaşık 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı.

METEOROLOJİDEN DON UYARISI

Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında bu akşamdan, Doğu Akdeniz kıyılarında ise yarın akşamdan itibaren don olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracılığın devam ettiği Marmara, Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Doğu Akdeniz kıyılarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren hafif zirai don bekleniyor. 

Don olayının, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarın ve hafta sonu yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda ise çığ düşme riski bulunuyor. 

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların zirai don ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olması istendi. 

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