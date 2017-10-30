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Kardeş Türküler... "YOL" U İSTANBUL'DAN GEÇTİ!..

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Kardeş Türküler... "YOL" U İSTANBUL'DAN GEÇTİ!..
Altı yıl aradan sonra yeni albümleri “Yol”u çıkaran Kardeş Türküler, Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği konserler kapsamında 27 Ekim akşamı İstanbul Volkswagen Arena’yı dolduran müzikseverlere unutulmayacak bir müzik ziyafeti yaşattı.

25 yıllık müzikal yolculuklarına eylül ayında çıkardıkları “Yol” albümüyle devam eden Kardeş Türküler, 27 Ekim akşamı İstanbullulara unutulmayacak bir performans sergiledi.

Volkswagen Arena’yı dolduran binlerce kişinin bir ağızdan eşlik ettiği türkülerinde kardeşçe, barış içinde ve bir arada yaşama arzularını dile getiren grubu Boğaziçi Gösteri Topluluğu’ndan dansçılar da sahnede yalnız bırakmadı. 

Uzun yılların, uzun yolların türkülerini söylediler 

Konsere başlamadan seyircileri “Bu akşam uzak yılların, uzak yolların şarkılarıyla geldik. Yolumuz açık olsun” sözleriyle selamlayan grup, türkülerin söylendikçe ve dinlendikçe yaşadığına değinerek, ilham aldıkları ustalarını da anmayı ihmal etmedi.

Kalan Müzik etiketiyle çıkan "Yol" albümünde bulunan Türkçe, Kürtçe, Arapça, Romeika, Ermenice, Çerkesce ve Boşnakça halk şarkılarının yanı sıra unutulmayan eski şarkılarını da seslendiren grup, sahneye yansıtılan görüntülerle de izleyicilere görsel ve işitsel bir şölen yaşattı.

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