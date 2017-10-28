Kardeşim Benim... FRAGMANI YAYINDA!

TAFF ve BRK’S Productions yapımı, Murat Boz ve Burak Özçivit’i bir araya getiren “Kardeşim Benim 2”nin fragmanı sinemalarda yayınlanmaya başladı.

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato’ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege’dedirler. Tato ölmüştür.

Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le (Pınar Deniz) evlenecektir.

Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir.

Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar.

Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

Macera dolu komedide Hakan ve Ozan’ın kardeşlik bağı bu zorlu sınavdan geçebilecek mi? Hakan ve Didem arasındaki sevgi Muzaffer’in baskılarına direnebilecek mi? Ozan ve Leyla arasındaki kıvılcım nişanlı ve abilerden sıyrılabilecek mi?