KATİL KLARNETÇİNİN HEYKELİNİ DİKEN BAŞKAN!

Ben böyle belediye başkanının önünde ceketimin düğmelerini ilikler, saygı ile eğilirim.. Helal olsun Ekrem Başkan..

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Katil Hasan' lakaplı Roman klarnet ustası Hasan Gizlenci'nin (69) yaşarken heykeli dikildi.

Sahil Caddesi üzerindeki bir parka konulan heykelin açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve müzisyen arkadaşları katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından başkan Eşkinat, ‘Katil Hasan'a yeni bir klarnet hediye etti. Mini bir konser veren Gizlenci, kendi heykelini görünce çok heyecanlandığını söyledi.

Gizlenci, ‘Katil’ lakabının sorulması üzerine, “Gençlik yıllarımda çıktığım programlarda yaptığım gösteriden sonra klarnetimi kırardım. Arkadaşlarım da bana, 'Klarnet Katili Hasan' derlerdi. Daha sonra adım 'Katil Hasan' olarak kaldı" diye anlattı.

Başkan Eşkinat, "İstemeyenler engel çıkarmaya çalıştılar. Ancak biz Hasan ağabeyin çok kaliteli bir müzisyen olduğunu biliyoruz. Kendisinin şehrimizin bir değeri olduğuna yürekten inanıyoruz. Ve çekemeyenlerin inadına 'Katil Hasan'ın heykelini diktik" dedi. Katılımcılar, Roman havalarında göbek atıp heykelinin açılışını kutladılar.

ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK ORTAK SORUNU

Uzun zamandır takip etmedim güzl ülkemin okuma yazma oranı hangi seviyelerde diye..

Elbette ki güzel insanımın en büyük sorunlarından biri..

Ama dün gece Show’da Dünya Güzellerim, bu sabah da Kanal D’de Ankara’nın Dikleni’ni izledikten sonra..

Gördüm ki ülke olarak en büyük ortak sorunlarımızdan biri yabancı dil..

Safiye, Banu’yu bir sokak bilmemnesine (lokanta bile diyemiyorum) soktu.. Yağda cazır cazır pişmekte olan deniz ürünlerini (ki sonradan öyle lodğunu öğrendik ve bu sahnenin de çakma olduğuna kanaat getirdik) ‘çikon çikın’ (tavuk tavuk) diye bir bir yuttu.. Ne zaman ki Burcu geldi

‘Aaa bunları mı yediniz’ dedi..

Safiye komaya girdi..

5 yaşında çocuk bile yemedi.. Biri ‘Ay lav yuu’ der ötkekisi ‘Törkiş Törkiş Ay Em Törkiş singer..’ diye ortalıklarda dolanır, zehirlenir..

Ey gidinin magazinkolik nokta kom okurları.. Eğer ki eksiğiniz varsa.. Ne yapın edin.. Gidin bi kurstan yabancı dil öğrenin..

Haa Ankara’nın Dikmen’i mi?.. Orada da Dikmen, bir Arap şeyhinin yanından kaçan kızınma rastladı sokakta, ne edeceğini bilemedi.. Yarın sabah anlarız artık..

BU SAYILMAZ: Fox TV, yeni dizisinin ikinci bölümünün fragmanını yayınlıyor.. Fragman bile ‘Beni izleme zamanına yazık..’ diyor, varın anlayın artık aslı ne olsun.. Yazık onca birbirinden değerli sanatçı ve emekçi.. Sonuç kocaman bir hiç!

YANLIŞ ANLAMA KOYUN DEMİYORUM AMA..

BEYAZ FUTBOL BAŞLADI..

Ahmet Çakar’dan Ertem Şener’e: İki aydır ayrıydık.. Geldik başladık. Sen hala bıraktığım yerde otluyorsun.. Yanlış anlama sana koyun demiyorum ama..

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Hakem’e: Seeeen yurt dışında Cüneyt Çakır’sın yurt içinde Cüneyt Arkın..

AŞK YENİDEN (Fox TV dizisinden): Bi herifi on garı ister bi garı alır..

BACH SEN ŞU İŞE..

Fox’un Bu Sayılmaz dizisinde Entel Dantel Ailesi’nin annesi şöyle dedi:

-Bütün gün bu kötü müziği dinlemekten mahvoldum. Üçerine üç saat Klasik Müzik dinledim yine de kendime gelemedim..

Karşı Aile’den biri tehpki verdi:

-Bach sen şu işe..

Yüksel Aytuğ (Günaydın): Bu; televizyon izleyicizisine ilkokul 4. sınıf düzeyi espriyi layık görmek, büyük saygısızlık..

BİZ NE DERSEK O

Baktım da şu ufaklık; yani Aleyna için ben de hayli yazı yazmışım.. Son olarak plak şirketi DMC’nin patronu Samsun Demir’e seslenmiştim:

-Kızınıza hastayım. Yanlış anlaşılmasın Pop şarkılarına değil, Acun Ilıcalı’da söylediği Neşe Ertaş türkülerine.. Yapsanıza bir ara albüm Halk Müziği formatında..

İlk alacak olan benim. Söz..

Dedim.. İki gün önce Aleyna’dan bir açıklama geldi: Kardeşi Ayça ile Zorlu’dan çıkarken objekiflere takılan genç şarkıcı şöyle dedi:

-Sırada bir türkü albümü var. Hazırlıklarına başladık..

ŞEVKAT’İN YERİ DEĞİL GÖZÜ DAR!

Sevgili Esin’i (Başak Parlak) kahvaltı masasında zengin çocuğu Bora (Barış Munrat Yağcı) ile baş başa bırakmak zorunda kalan Şevkat (Özgaürcan Çevik) dikkat çekmek için gider arabasının kornasına basar..

Bora ile Esin sokağa fırlar:

-Ne var n’oldu?..

Şevkat: Arabamın dibine kadar girmişsin az öne al da çıkayım..

Bora arabasını öne alır, Şevkat da çıkar…

Ammmaaaaa! Şevkat’in otomobilinin arkası boştur. Bora’nın değil öne almak arabasının kıpırdatmasına bile gerek yoktur..

Şevkat’in arkasının boş olmasını bırak, sokakta onlarınkinden başka tek bir araba yoktur..

Şevkat’imizin (ve de yönetmenimizin tabii) yerleri değil gözleri dar..

DELİ GÖNÜL (Fox TV) dizisinden: ‘Aşk; sandığın kadar deği, yandığın kadardır..’

SEN AĞLAMA

EMRE ALTUĞ: Boşanıp da çocuklarımdan ayrı yaşamaya başlayına onlar için çok ağladım..

ÇAĞLA ŞIKEL: Ex kocasının bu açıklaması üzerine ‘Sen ağlamaaa.. Dayanamaaam.. Ağlama göz bebeğim sana kıyamaaam..’ dedi mi acaba..

ANNESİNİN KARGASINI GÖRDÜ!

Fox’un yeni yarışması Milyarlık Resim’in yeni yarışmacılarından Adapazarlı bir genç kızımız oturduğu koltuğa..

Ekranda bir karga resmi..

Soru: Bu hayvan hangi sesi çıkartır..

A şıkkı ‘gak’, C şıkkı ‘cik’ idi..

Kızımız ‘cik’ dedi..

Sunucumuz, ‘bu sürü jokeriniz var’ diye uyardı.. Yani; ‘Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yanlış cevap veriyorsun..’

Kız ‘cik’ dedi.

Annesinin kargasını gördü.

Daha ilk soruda Adapazarı’na döndü. Benden, kendilerine bir bardak soğuk su ya da ıslama köfte..

A be yes a be yuh!