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Kazancı Bedih... SIRA GECELERİNİN PİRİ, ÖLÜMÜNÜN 12.YILINDA TÜRKÜLERLE YAD EDİLECEK!..

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Kazancı Bedih... SIRA GECELERİNİN PİRİ, ÖLÜMÜNÜN 12.YILINDA TÜRKÜLERLE YAD EDİLECEK!..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Şanlıurfalı ünlü gazelhân Kazancı Bedih Yoluk’u ölümünün 12. yıl dönümünde türkülerle CRR’de yâd edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türk müziğine emek veren kıymetli şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde hatırlamaya ve anmaya devam ediyor.

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 2004 yılında kaybettiğimiz sıra gecelerinin önemli ustalarından Kazancı lakabıyla tanınan Bedih Yoluk’u vefatının 12. yıl dönümünde özel bir konser programıyla türkülerle anacak.  

Sıra gecesi geleneğini bir nesle yeniden hatırlatan ve kazancılık mesleği nedeniyle Kazancı Bedih namıyla bilinen usta sanatçı Bedih Yoluk için 28 Ocak Cumartesi günü İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda özel bir etkinlik düzenlenecek.

Kazancı Bedih’in oğlu Ahmet Naci Yoluk ve arkadaşlarının geleneksel sıra gecesi şeklinde gerçekleştireceği “Kazancı Bedih Anma Programı”, 20.00’de başlayacak.

Büyük bir orkestra eşliğinde düzenlenecek programa, güçlü yorumculardan Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Ender Balkır, Bekir Çiçek, Adile Kurt Karatepe ve Münevver Özdemir konuk sanatçı olarak katılacak.

Bu anlamlı gecede sanatçılar, birçok türküde imzası bulunan ve yüzlerce eserlere kaynaklık eden Kazancı Bedih’i türkülerle yâd edecek. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.  

Sıra gecelerinin pîri: Kazancı Bedih 

Asıl ismi Bedih Yoluk olan sanatçı, 1929 yılında Şanlıurfa'nın Hakim Dede mahallesinde dünyaya geldi. Ailenin tek oğlu olan Bedih Yoluk,  3-4 yaşlarında baba mesleği cülhacılığa (dokuma) başladı.

Aynı yıllarda babasının arkadaşları ile birlikte sıra gecelerine birlikte gitmeye başladı. Akabinde Balıklıgöl-Dergah bölgesinde bir kahvehanede cümbüş çalan Attar Necim'in oğlu Şıh Müslüm Görgün’ü dinlemeye gitti ve cümbüş çalmaya merak saldı.

Babasına kendisi için cümbüş aldırttıktan sonra cümbüş çalmasını öğrendi. Böylece Şanlıurfa'nın ünlü sanatçılarından “Tenekeci Mahmut” olarak bilinen Mahmut Güzelgöz'ün müzik grubunda cümbüş çalmaya başladı.

Çalıştığı işinden dolayı "Kazancı Bedih" ismiyle anılmaya başlayan sanatçı, sıra gecelerinde okuduğu gazelleriyle herkesin gönlünde taht kurdu. 70’inde şöhreti yakalayan sanatçı, 1990’lı yılların başında ise bayrağı oğlu Ahmet Naci Yoluk'a devretti.

Usta sanatçı Kazancı Bedih ve eşi, 20 Ocak 2004 günü Şanlıurfa'daki evinde uyurken katalitik sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti.

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