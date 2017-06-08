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Kedicikler... ADANAN OKTAR'LA AÇTIKLARI İFTAR FOTOĞRAFI, BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!..

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Kedicikler... ADANAN OKTAR'LA AÇTIKLARI İFTAR FOTOĞRAFI, BÜYÜK YANKI UYANDIRDI!..
Adnan Oktar'ın yanında 10 kedicikle oturduğu iftar sofrasının fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kendi televizyon kanalında 'Kediciklerim' dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren  Adnan Oktar'ın sosyal medyada paylaşılan iftar sofrası ağızları açıkta bırakıyor.

KEDİCİKLER PAYLAŞTI

Adnan Oktar'ın kedicikleri sosyal medyayı aktif kullanmaları ile tanınıyor. Birbirinden cüretkar pozlarını takipçilerinin beğenilerine sunan kedicikler, son olarak  Adnan Oktar'la iftar sofrasında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

ADNAN OKTAR 10 KEDİCİKLE İFTAR SOFRASINDA

Boğaz'a nazır bir villanın bahçesinde çekilen fotoğrafta iftar sofrasının en başında  Adnan Oktar'ın oturduğu görülürken, yanında da en gözde kedicikleri vardı. Fotoğraf karesinde  Adnan Oktar dışında başka bir erkeğin olmaması güç göstergesi olarak yorumlandı.

"EN GÜZEL FOTOĞRAFLARDAN BİRİ"

Çok sayıda beğeni ve paylaşım alan fotoğrafın altına kediciklerin "Dünyada olabilecek en güzel resimlerden biri" şeklinde yorumlar yapması da dikkat çekti.

iŞTE DİKKAT ÇEKEN O FOTOĞRAF...

 
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