Kenan Doğulu... CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL YENİ KLİP!

Türk Pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, Cumhuriyetimizin 94. Yıldönümü kutlamaları için 10. Yıl Marşı video klibini güncel görüntülerle yeniden düzenledi.

Yıllardır her şarkısı ve klibiyle izlenme ve dinlenme rekorları kıran Kenan Doğulu’nun 10. Yıl Marşı için hazırladığı yepyeni klip; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm TV kanalları ve dijital platformlarda yayında olacak.

Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan ve Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen 10. Yıl Marşı’nı ilk olarak 29 Ekim 1997’de Ozan Doğulu’nun aranjesiyle yeniden seslendiren Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde bu aranjmana güncel ve duygusal görüntülerden oluşan yeni bir klip hazırladı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yılına özel olarak hazırlanan 10. Yıl Marşı klibi; Türk bayrakları ile yerlerini alan seyircilerin coşku dolu anları ve herkesin kenetlendiği görüntülerden oluşuyor.

Kenan Doğulu’nun heyecan ve gururla hazırladığı yeni video klibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm TV kanalları ve dijital platformlarda yayında olacak.