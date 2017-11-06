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Kenan Doğulu... "İLK ADIMI SEN AT" A POP CAZ VERSİYON!..

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Kenan Doğulu... "İLK ADIMI SEN AT" A POP CAZ VERSİYON!..
Kenan Doğulu, yayınlandığı günden itibaren müzik listelerinde üst sıralardaki yerini koruyan “İlk Adımı Sen At” şarkısının yeni düzenlemesi “Ercüment Orkut Pop Caz Versiyon”unu dinleyicisiyle buluşturuyor.

İlk adımı atacak cesareti bulamayanlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.  

Geçtiğimiz aylarda “VEYasin Funky Mix” versiyonu yayınlanan şarkının bu kez romantik bir altyapıyla düzenlenen pop caz versiyonuyla Doğulu, “İlk Adımı Sen At” serisini bir üçlemeye dönüştürüyor. 

Söz ve müziği Kenan Doğulu’ya ait, düzenlemesini Güneş Ergün ve Doğulu’nun yaptığı “İlk Adımı Sen At” şarkısının Ercüment Orkut düzenlemesiyle yepyeni pop caz versiyonu tüm radyolar ve YouTube'da, 8 Kasım’da ise tüm dijital platformlarda yayında olacak.

 

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