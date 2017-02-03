Kendi... ENGELLİLER VE SOKAK HAYVANLARINA DESTEK!

Engelsiz Yaşam Vakfı, ünlü isimlerin eşyalarını satarak gelirlerini ‘Engelliler’ ve ‘Sokak Hayvanları’ yararına harcadığı sosyal sorumluluk projesine ünlü şarkıcı Kendi'de katıldı.

Birçok kıyafetini Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayan ünlü şarkıcı Kendi’nin kıyafetleri 100 liradan satışa sunuldu. Satışların unluikinciel.engelsizyasamvakfi.org sitesinden gerçekleştiği yardım kampanyasına katılan Kendi “ Sokak hayvanlarının durumunu biliyorum.

Kışın bu durum daha da vahim bir hâl alıyor. Elimden geldiğince etrafımdaki tüm hayvanlara yardım ediyorum. Ama bu yardım yaptığım en anlamlı yardım oldu” dedi.

Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kalpakarslan’ın öncülüğünde bir süreden beri devam eden sosyal sorumluluk projesi ‘ünlüikinciel’ hızla büyüyor.

Yüzden fazla sanatçının ve ünlü ismin destek verdiği projede ünlü isimlere ait kıyafetleri ve eşyaları ‘Engelliler’ ve ‘Sokak Hayvanları’ yararına hayranları için satışa çıktı.

Proje kapsamında vakfa bağışlar çığ gibi büyürken satışa sunulan ürünlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.