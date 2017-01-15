  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Kerimcan Durmaz... EĞLENCELİ HAYATINA GERİ DÖNDÜ!

»
Kerimcan Durmaz... EĞLENCELİ HAYATINA GERİ DÖNDÜ!
Samsunda uğradığı saldırının şokunu anlatan ve normal hayatına geri dönen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz Matmazeş Coco'yu dinlemeye gitti, göbek attı, eğlendi.

Biribirinden hareketli şarkılar söyleyen Matmazel Coco, mekandaki herkesi ayağa kaldırdı. Sandalyenin üzerine çıkarak Kerimcan Durmaz’a meydan okuyan Matmazel Coco’nun düellosuna karşılık veren Kerimcan da sandalyenin üzerine çıkarak Coco ile göbek attı.

 Kerimcan şoka girdi!

 Matmazel Coco’nun enerjisine ve esprilerine hayran kalan Kerimcan Durmaz gözlerini Coco’dan uzun bir süre alamadı.

“Hayrola! Rihanna görmüş Kerimcan gibi kaldın.” diyerek Kerimcan’ın Rihanna ile çıkan haberlerine gönderme yapan Coco, doğum günü olan bir başka seyirciye de takıldı.

“Doğum günün diye boya küpüne düşmüşsün galiba, bak bana sıfır makyajlıyım. Doğalım güzelim. Kerimcan’ın BB kremi bile benden fazla.

Bende hafif bir parlatıcı var sadece’’ diyen Matmazel Coco, tüm seyircileri kahkahaya boğuldu.

Geceden canlı yayın da yapan Kerimcan Durmaz gece boyu Matmazel Coco ile bol bol göbek attı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burçin Bildik... 'KIRILMA NOKTAM EŞCİNSEL ROLÜ!'14 Ocak 2017 Cumartesi 13:30
  • Aysun Kaya... ŞAŞIRTAN BENZERLİK!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:30
  • Aleyna Tilki... AİLESİNE SORGU ŞOKU!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:29
  • Şebnem Sönmez... VEDA MESAJI!14 Ocak 2017 Cumartesi 10:31
  • Hamit Kaya… SİNEMA VE DİZİ OYUNCUSUNDAN ŞİİR ALBÜMÜ VE KİTABI...13 Ocak 2017 Cuma 15:20
  • Fikret Kuşkan... ESKİ EŞTEN ŞOK EDEN DAVA!..13 Ocak 2017 Cuma 13:15
  • Tuğba Özerk... ŞOK EDEN SORUYA 100 BİN LİRALIK DAVA!..13 Ocak 2017 Cuma 12:35
  • Acun Ilıcalı... KIZLARIYLA 'BREMEN MIZIKACILARI' POZU!13 Ocak 2017 Cuma 11:17
  • Çağatay Ulusoy... HASTANELİK OLDU!..13 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • Deniz Akkaya... KARNINA DEMİR SAPLANDI!12 Ocak 2017 Perşembe 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti