Kerimcan Durmaz... EĞLENCELİ HAYATINA GERİ DÖNDÜ!

Samsunda uğradığı saldırının şokunu anlatan ve normal hayatına geri dönen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz Matmazeş Coco'yu dinlemeye gitti, göbek attı, eğlendi.

Biribirinden hareketli şarkılar söyleyen Matmazel Coco, mekandaki herkesi ayağa kaldırdı. Sandalyenin üzerine çıkarak Kerimcan Durmaz’a meydan okuyan Matmazel Coco’nun düellosuna karşılık veren Kerimcan da sandalyenin üzerine çıkarak Coco ile göbek attı.

Kerimcan şoka girdi!

Matmazel Coco’nun enerjisine ve esprilerine hayran kalan Kerimcan Durmaz gözlerini Coco’dan uzun bir süre alamadı.

“Hayrola! Rihanna görmüş Kerimcan gibi kaldın.” diyerek Kerimcan’ın Rihanna ile çıkan haberlerine gönderme yapan Coco, doğum günü olan bir başka seyirciye de takıldı.

“Doğum günün diye boya küpüne düşmüşsün galiba, bak bana sıfır makyajlıyım. Doğalım güzelim. Kerimcan’ın BB kremi bile benden fazla.

Bende hafif bir parlatıcı var sadece’’ diyen Matmazel Coco, tüm seyircileri kahkahaya boğuldu.

Geceden canlı yayın da yapan Kerimcan Durmaz gece boyu Matmazel Coco ile bol bol göbek attı.