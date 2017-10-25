Kervan 1915... ANTALYA'LILARLA BULUŞTU!..

Yönetmen İsmail Güneş’in aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı “Kervan 1915” filmi, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin “15 Temmuz Özel Gösterimi” kapsamında, Antalyalı sinemaseverle buluştu.

100 yıldır hakkında sadece konuşulup tartışılan; ama sinemaya aktarılmayan “1915 Tehciri”ni konu alan, 15 Temmuz şehitlerine ve şehit Erol Olçok’un hatırasına adanan “Kervan 1915” filminin yönetmeni ve senaristi İsmail Güneş ile oyuncuları, Antalyalılarla buluştu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Akm’de izleyiciyle buluşan film, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

Gösterim sonrası tüm Antalyalılara teşekkür eden İsmail Güneş “ Filmimize göstermiş olduğunuz ilgi bizi çok mutlu etti. Yaşadığımız tüm zorlukları unuttuk. Sizlerin huzurunda, bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.