Kevin Spacey... CİNSEL YÖNELİMİNİ AÇIKLADI!

Ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu açıkladı.

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey, oyuncu Anthony Rapp'in kendisine yönelttiği 'tecavüze kalkıştı' iddialarının ardından bir açıklamada bulundu.

Spacey, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda Rapp'ten "uygunsuz davranışı" nedeniyle özür dilerken eşcinsel olduğunu itiraf etti.

Ünlü aktör açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Anthony Rapp’in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm.

Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum.

Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum.

Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.



Bu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konuları anlatmak için cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı olduğum için hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum.

En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım ve onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum.

Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.”



Anthony Rapp: Kevin Spacey beni taciz etmişti

Aktör Anthony Rapp’in Kevin Space hakkında tecavüz iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Rapp, Buzfeed’e yaptığı açıklamada 1986 yılında henüz 14 yaşındayken Spacey’nin evine gittiğini ve ünlü aktörün kendisini yatağa yatırarak üzerine çıktığını iddia etti.

Rapp, olay yerinden kaçtığını ancak yaşananları kimseye anlatmadığını ifade etmişti.

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