Kim Milyoner Olmak İster...SUNUCUSU DEĞİŞİYOR!

'Kim Milyoner Olmak İster?'de, Kenan Işık'ın geçirdiği kaza sonrası sağlık bayrağı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.
Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde Murat Yıldırım'ın yarışmanın yeni sunucusu olacağını açıkladı.
'Kim Milyoner Olmak İster?'de, Kenan Işık'ın geçirdiği kaza sonrası sağlık bayrağı usta oyuncu Selçuk Yöntem devralmıştı.
Mevlüt Tezel bugünkü köşesinde Murat Yıldırım'ın yarışmanın yeni sunucusu olacağını açıkladı.
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