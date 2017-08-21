Kıraç... MERYEM DİZİSİNİN MÜZİKLERİ DİGİTAL PLATFORMLARDA!

TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, Kıraç’ın müziklerine imza attığı, “Meryem”in dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı.

TMC’nin yapımcılığını üstlendiği, Kıraç’ın müziklerine imza attığı, başrollerinde Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Bestemsu Özdemir, Serenay Aktaş ve Kenan Acar’ın rol aldığı “Meryem”in dizi müzikleri albümü dijital platformlardaki yerini aldı.

Albümün dikkat çeken parçası, dizinin jenerik müziğini de oluşturan, Eylem Aktaş’ın yorumladığı Ahmet Şefik Gürmeriç eseri “Hasret”…

Pop müziğin yeni ismi olmaya aday Merve İleri ise, 1991 yılında Şehnaz’ın seslendirdiği “Bugün Tadım Yok” parçasını dizi için seslendirdi.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Meryem”i Meryem Gültabak ve İlke Gürsoy kaleme alıyor.

Başarılı sanatçı Kıraç’ın hazırladığı “Meryem” dizi müzikleri, yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

Sanatçının dizi için hazırladığı özgün müziklerin yanısıra, 1930’lardan bugüne, yaklaşık 4000 sözlü şarkı arasından, gün yüzüne çıkmamış muhteşem şarkılar, Kıraç’ın yeni düzenlemesiyle izleyicilerin ve dinleyicilerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Yağmurlu bir gecede yaşanan kazanın üç insanın hayatını tamamen değiştirmesini konu alan, her Çarşamba akşamı saat 20:00’de Kanal D’de ekrana gelen “Meryem”in dizi müzikleri albümü tüm dijital platformlardan indirilebilir ve dinlenebilir.