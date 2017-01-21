Kırgın çiçekler... DEFNE VE SERKAN'IN GERÇEK ANNESİ KİM?

68.Bölüm Özeti:
Nazan, Defne’yi yetimhaneye bırakıp gider. Defne kızların odasında sinir krizi geçirir. Nazan’a iyice bilenerek Serkan’a evlatlık oldukları gerçeğini söyler.
Serkan, Nazan’ın karşısına dikilerek hesap sorar. Sadullah’ın evlilik kutlaması yapılırken Zehra ve Songül arasında ipler gerilir.
Kemal, Mesude’nin yasal haklarını üzerine alır. Yetimhaneye gelerek Eylül’ü almak ister. Feride ve kızlar korku içinde köşeye sıkışır.
Eylül, Kemal’le eve dönmemek için bir çözüm bulmak zorundadır.
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