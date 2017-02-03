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Kırgın Çiçekler... KEMAL MESUDE'Yİ NEREYE GÖTÜRDÜ?

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Kırgın Çiçekler... KEMAL MESUDE'Yİ NEREYE GÖTÜRDÜ?
Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 70. bölümüyle 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

70.Bölüm Özeti:

Kemal, Eylül’ü ıssız bir yere getirip, hazırladığı odaya kapatır. Kızlara zorla mektup yazdırarak Atakan’la kaçtığını söyletir. Herkes Eylül’ün gerçekten kaçtığını düşünmektedir.

Feride polise haber vererek arama çalışmalarını başlatır. Sadullah, Songül’e oda cezası verir. Zehra, Songül’ün okulunu değiştirmesi için baskı yapar.

Mert’in annesi davadan vazgeçmesi için Meral’e para teklif eder. Mesude’nin bir şekilde Eylül’ü kaçırdığını anlatmasından korkan Kemal, Mesude’yi kimsenin bilmediği bir bakım evine yerleştirir.

Eylül, Kemal’den kurtulmak için bir çare düşünmek zorundadır.

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