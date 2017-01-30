Kırgın çiçekler...KEMAL'İN KORKUNÇ PLANI!

Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 69. bölümüyle 3 0Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

69.Bölüm Özeti:

Kemal, Eylül’ü eve götürmek için polisle Atakan’ın kapısına dayanır. Feride, Eylül’ü kurtarmak için bir çözüm bulmak zorundadır.

Defne gerçek ailesini bulmak için Neriman’la sıkı bir pazarlığa girer. Meral’in Mert’le buluşması kızlardan tepki alır.

Zehra, Selin’den para sızdırmak için Songül’e karşı iş birliği yapmaya karar verir. Eylül, Kemal onu eve götürecek korkusuyla Atakan’la kaçmaya karar verir.

Temyiz davasının aleyhine çıkacağını öğrenen Kemal, hapse girmemek için korkunç bir plan yapar…