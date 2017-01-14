Kırgın Çiçekler... MERAL'İN ÇARESİZLİĞİ!

Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 67. bölümüyle 16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

67.Bölüm Özeti:

Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. Mert’in annesi Meral’den davacı olunca Feride kızı kurtarmak için karşı dava açar.

Kızlar, Meral için endişelenmektedir. Eylül annesini görebilmek için her yolu denerken, Kemal, Mesude’yi koz olarak kullanır. Sadullah ve Zehra yıldırım nikâhı yapmaya karar verir.

Songül çaresiz, yeni hayatına alışmak zorundadır. Nazan, Defne’nin kendisinden oldukça yaşlı bir erkekle samimi olduğunu görünce işler çığırından çıkar. Nazan, Defne’ye ders vermek için onu yetimhaneye bırakmaya karar verir.