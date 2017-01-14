  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Kırgın Çiçekler... MERAL'İN ÇARESİZLİĞİ!

»
Kırgın Çiçekler... MERAL'İN ÇARESİZLİĞİ!
Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 67. bölümüyle 16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

67.Bölüm Özeti:

Mert hastaneye kaldırılır. Meral polisi suçsuzluğuna ikna edemez ve tutuklanır. Mert’in annesi Meral’den davacı olunca Feride kızı kurtarmak için karşı dava açar.

Kızlar, Meral için endişelenmektedir. Eylül annesini görebilmek için her yolu denerken, Kemal, Mesude’yi koz olarak kullanır. Sadullah ve Zehra yıldırım nikâhı yapmaya karar verir.

Songül çaresiz, yeni hayatına alışmak zorundadır. Nazan, Defne’nin kendisinden oldukça yaşlı bir erkekle samimi olduğunu görünce işler çığırından çıkar. Nazan, Defne’ye ders vermek için onu yetimhaneye bırakmaya karar verir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seksenler... FEHMİ BABA'NIN HASTALIĞI KORKUTUYOR!13 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Kalbimdeki Deniz... SONUNDA OZAN BULUNUR!13 Ocak 2017 Cuma 09:40
  • Sevda Kuşun Kanadında... ÖMER KABADAYILAR DÜNYASINDA!12 Ocak 2017 Perşembe 15:35
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem... FARYA KARNINDAKİ BEBEKLE ÖLECEK Mİ?12 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • Aşk ve Mavi... GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK MI?12 Ocak 2017 Perşembe 14:00
  • Acun Ilıcalı... HANGİ TAKIM İÇİN TAFARSIZLIĞINI BOZDU?12 Ocak 2017 Perşembe 13:20
  • Güldür Güldur Show... GÜLDÜRMEYE DEVAM!12 Ocak 2017 Perşembe 12:56
  • Vildan Atasever... AYAĞININ TOZUYLA SETLERE ADIM ATTI!..12 Ocak 2017 Perşembe 12:15
  • Cesur ve Güzel... CESUR'DAN İLAN-I AŞK!12 Ocak 2017 Perşembe 11:02
  • Cesur Yürek... TATAR AHMET'E AĞIR BEDEL!12 Ocak 2017 Perşembe 09:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti