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Kırgın çiçekler... MERAL'İN SONUCU DNA SONUCUNDA GİZLİ!

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Kırgın çiçekler... MERAL'İN SONUCU DNA SONUCUNDA GİZLİ!
Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 87. bölümüyle 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

87.Bölüm Özeti:

Macide, Sadri’yi ölüme terk ederek kaçar. Defne’den haber alamayan Nazan kızların peşine düşer. Aleyna yol kenarında bulununca herkes panik olur.

Meral suçluluk duygusuyla sinir krizi geçirir. Kader ne yapacağını şaşırır, kızın tuhaf davranışları aklını kurcalar.

Macide, Meral’in gerçek torun olup olmadığını anlamak için gizlice DNA testi yaptırmaya karar verir. Neriman, Banu’yu ziyarete hastaneye gider. Bilmeden tuzağa düşerek, herkesi tehlikeye atar.

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