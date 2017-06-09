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Kırgın Çiçekler... SINAV HEYECANI!!

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Kırgın Çiçekler... SINAV HEYECANI!!
Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 88. bölümüyle 12 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

88.Bölüm Özeti:

Akli dengesini iyice kaybeden Banu, Kader’den intikam almaya karalıdır. Gazete haberinde Meral’in Sadri’nin torunu olarak yazıldığını görünce şoka girer.

O servette kendi hakkının olduğuna inanarak, öfkesini Meral’e yönlendirir. Kızlar, üniversite sınavı için heyecanlıdır.

Güney sınavdan sonra Songül’ün başvuru yapamadığını öğrenir. Sadri Bey, Meral için bir parti düzenleyerek kendi çevresine takdim etmeye karar verir.

Banu, Meral’i köşeye sıkıştırmak için, kızları da tehlikeye atarak korkunç bir plan yapar…

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