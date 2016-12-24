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Kırgın Çiçekler... SONGÜL'Ü ÜZEN HABER!

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Kırgın Çiçekler... SONGÜL'Ü ÜZEN HABER!
Yetimhanede yaşamak zorunda kalan kızların hikayesi Kırgın Çiçekler 65. bölümüyle 26 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında...

65.Bölüm Özeti:

Felç kalan Mesude, hastaneden evine getirilir. Durumu kullanan Kemal, Eylül’ün kızlarla eve girmesine engel olur. Kızlar, balayında olan Toprak ve Feride’yi rahatsız etmek istemez.

Sadullah, Zehra’ya evlenme teklif edeceğini açıklar. Babasının yeni bir yuva kurma isteği Songül’ü çok üzer. Kemal, Mesude’nin bakımını Büşra’nın üzerine yıkarak, çocuğu okula göndermez.

Mesude, Kemal’in gerçek yüzünü görmeye başlar. Annesinin ve kardeşinin haline üzülen Eylül, tek başına eve girmek zorunda kalır. Kemal, Eylül’ün hayatını karartmak için eline geçen fırsatı kaçırmaz…

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