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Kırgın Çiçekler... YENİ SEZONDA DA ATV’DE!

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Kırgın Çiçekler... YENİ SEZONDA DA ATV’DE!
Nefes kesen hikâyesiyle reytingleri alt üst eden “Kırgın Çiçekler” yeni sezonda da ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit ALP’İN üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı Kırgın Çiçekler dizisi yeni sezon çekimlerine başladı.

2 sezondur ekranlara damga vuran dizi, yetimhanede yaşayan 5 kızın hayat hikayesini konu alıyor.

Sezon finali ile seyirciyi meraklandıran Kırgın Çiçekler’in yeni sezonunda izleyiciyi sürprizler bekliyor.

Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Mehmet Aykaç, Arif Diren, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat ve daha birçok oyuncunun yer aldığı Kırgın Çiçekler dizisi, yeni sezonda da ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam edecek.

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