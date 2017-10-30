KIRKLARELİ'DE CUMHURİYET COŞKUSU!..

Kırklareli Belediyesi Cumhuriyet’in 94’üncü yılını çok büyük bir coşkuyla kutladı. ‘’Mutlu İnsanlar Kenti’’ olarak bilinen Kırklareli halkı Cumhuriyetin ilkelerine olan bağlılığını görkemli bir kutlamayla gösterdi.

29 Ekim Pazar akşam saat 19.30’da büyük bir kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamanın önderliğini Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptı. Fener alayı ve Türk Bayrakları ile sokakların dolup taştığı törende ‘’Mutlu İnsanlar’’ın ilgisi görülmeye değerdi.

250 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı başında taşıyan Kırklareli halkının yürüyüşü alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

Kutlamalar Kırklareli Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yılına özel hazırladığı film gösterimiyle devam etti. Gece de cumhuriyetin kuruluşunun anlatıldığı filmin ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konuşma yaptı.

Başkan Kesimoğlu, Özgürlük Meydanı’na toplanmış 10 binleri selamladıktan sonra ‘’Atam bize bu akşam bir yerlerden bakıyor o kadar muhteşem görünüyorsunuz ki, o kadar güzel bakıyorsunuz ki sizlerle iftihar ediyorum’’ dedi.