KIŞ BİTECEK, PEKİ BAHARA HAZIR MISINIZ?

Soğuk ve kasvetli kış aylarından sonra ılık ve güneşli bahar aylarına adapte olmak vücudunuz için her zaman kolay olmayabilir. Mevsim değişikliği nedeniyle kendinizi yorgun hissetmek veya depresyon belirtileri göstermek anormal karşılanmaması gereken durumlar arasında. Stres, halsizlik ve isteksizlik gibi belirtilerin kendini gösterdiği bu süreci en iyi şekilde atlatmak sizin elinizde.

İşte vücudunuzu bahara hazırlama önerileri:

1. Düzenli ve yeterli beslenin

Bahar aylarına enerjik girmenin formüllerinin başında düzenli bir beslenme geliyor. Güne mutlaka kahvaltı ile başlayıp diğer öğünleri atlamamak gerekiyor. Ana öğünlerin arasına ara öğünler serpiştirmeyi ve enerji veren besinleri programınıza eklemeyi unutmayın.

2. Egzersiz yapın

Bahar aylarına sağlıklı bir giriş yapmak ve kış rehavetinden arınmak için haftada üç veya dört gün en az 30 dakika boyunca egzersiz yapmaya özen gösterin. Böylece kendinizi daha canlı hissedebilirsiniz.

3. Kafein tüketimini azaltın

Vücudun su kaybetmesine neden olan kafeinli içecekleri az tüketmeye çalışın.

4. Demir bakımından zengin besinler tüketin

Vücudunuzdaki yorgunluk ve halsizlik belirtilerini demir yönünden zengin besinlerle önleyebilirsiniz. Kurutulmuş meyve, yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı et yemeye özen gösterin.

5. Baharatlara önem verin

Sizi zinde tutan baharat çeşitlerini tüketmeye özen gösterin. Kimyon, kekik, kişniş, zerdeçal ve karabiber gibi baharatları yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

6. Yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun

Günde en az 2.5 litre su tüketmek bahar yorgunluğunu en aza indirmek için önemli. Suyunuzun içerisine nane yaprakları ve limon dilimleri atarak suyunuzu daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

7. Uykunuza önem verin

Uyku düzeni vücut için önemli. Günde en az 7-8 saat uyku uyumaya çalışın ve aynı saatte yatmaya özen gösterin. Uykudan önce kafeinli içecekler tüketmemek ve ılık bir duş almak daha rahat uyumanızı sağlar.

8. Sebze ve meyve tüketin

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerisinde bolca vitamin barındıran sebze çeşitlerini tüketmeye çalışın. Her renk sebzeye beslenme düzeninizde yer verin. Taze sebze ve meyve yemeye önem verin ve lif bakımından zengin olan besinlerle sindirim sisteminizi düzenleyin.