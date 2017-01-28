  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

KIŞ KONSERLERİ BERKAY İLE BAŞLADI!

»
KIŞ KONSERLERİ BERKAY İLE BAŞLADI!
Üç ay sürecek olan müzik şöleni “fizy Kış Konserleri” Berkay ile başladı. Pop müziğin sevilen ismi, geçtiğimiz Cuma gecesi Mall Of İstanbul MOİ Sahne’de sevenleriyle buluştu.

Şarkıları, sahne enerjisi ve şovuyla yine unutulmaz bir konsere imza atan Berkay, gece boyunca tüm şarkılarını MOİ Sahne’yi hınca hınç dolduran müzikseverlerle birlikte söyledi.  

Çıkardığı albümlerle müzik listelerini alt üst eden Pop müziğin sevilen ismi Berkay,  fizy’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen ve  organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği   “Fizy Kış Konserleri”  kapsamında,  geçtiğimiz Cuma gecesi  MOİ Sahne’de  İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

GÖRSEL ŞOVLAR GECEYE DAMGA VURDU!

Görsel şovların damgasını vurduğu konser için özel bir repertuar hazırlayan Berkay, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.

Konsere hit şarkısı “İzmirli” ile başlayan Berkay, gece boyunca dillerden düşmeyen şarkılarının yanı sıra;  “Arabest” albümünde yer alan unutulmaz şarkılara da yer verdi.

MOİ Sahne’yi hınca hınç dolduran ve konser boyunca tüm şarkılarına eşlik eden sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Berkay “Bu gecenin çok keyifli geçeceğine inanıyordum; ama sizlerin coşkusu ve enerjisi sayesinde muhteşem oldu.” dedi.

“KONSERLERİMİ İPTAL ETMEYECEĞİM!”

Berkay, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülkemizin son zamanlarda çok zor günler geçirdiğini belirten Berkay, ülkemizin huzurunun bozulmasını istemediğini  ve hiçbir şekilde konserlerini iptal etmeyeceğini söyledi.

Baba olmaya hazırlanan sanatçı,  “Önümüzdeki haftalarda bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz.Allah herkese anne-baba olmayı nasip etsin” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fikret Dedeoğlu... YILDIZ TİLBE İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!26 Ocak 2017 Perşembe 22:00
  • fizy’DE 2016’NIN ŞAMPİYONU HANDE YENER!26 Ocak 2017 Perşembe 21:00
  • Simge Sağın... "ZİRVE İÇİN 10 FIRIN EKMEK YEMEM LAZIM!"26 Ocak 2017 Perşembe 20:30
  • Lara... YENİ ŞARKISI VATAN HAİNLERİNE!..26 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Kazancı Bedih... SIRA GECELERİNİN PİRİ, ÖLÜMÜNÜN 12.YILINDA TÜRKÜLERLE YAD EDİLECEK!..26 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • TARKAN'DAN SEZEN AKSU YAKLAŞIMI!..26 Ocak 2017 Perşembe 00:32
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu... BATI MÜZİĞİNDEKİ OSMANLI İZLERİ İLE YANKILANACAK!..25 Ocak 2017 Çarşamba 14:15
  • Berkay... KIŞ KONSERLERİ BAŞLIYOR!..25 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ŞARKILARIN ÖPÜŞTÜĞÜ KONSER!25 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE SIFIR MALİYETİNE KLİP ÇEKTİ.24 Ocak 2017 Salı 20:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti