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Koray Avcı... 2017'DE BABA OLMAK İSTİYOR!..

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Koray Avcı... 2017'DE BABA OLMAK İSTİYOR!..
Koray Avcı, en son çıkardığı ‘’Sonra Dersin Ki ‘’ isimli albümüyle sevilen şarkılarını yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta seslendirdi.

Şarkı ve türkülere kendi yorumuyla bambaşka bir hava katan genç sanatçı 31 Aralık gecesi geniş repertuarı ve muhteşem sahne enerjisiyle Elexus’u tercih edenlere unutulmayacak bir gece yaşattı.  

Sokak sanatçılığından sahnelere yükselen Avcı, uzun saatler boyunca kaldığı Elexus sahnesinde konukları adeta coşturdu.

Aynı zamanda 1 Ocak tarihinin doğumgünü olduğunu açıklayan Koray Avcı, yeni yıla girdiği sahnede doğum gününü de kutladı. Avcı’nın 2017’den yılbaşı ve doğum günü dileği ise “Bir çocuk istiyorum” oldu.  

O MEÇHUL KADIN KİM?

Ankara’dan İstanbul’a geldiğinde zor günler yaşadığını paylaşan Avcı, “Ankara’da her sokakta bir sanatçı var. İstanbul’a geldim, her sokakta 20 sanatçı var. Zor günlerim oldu” dedi. Avcı sözlerine şöyle devam etti:  

“Hava kar kıyamet… Arnavutköy’de sahilde bankta uyudum. Sabaha karşı bir hanımefendi uyandırdı. ‘Aç mısın’ diye sordu; bir tost ısmarladı.

O gidince denize baktım ve bir gün sıcacık evimde uyanıp bu denize bakacağım dedim.

Sayenizde dostlar şimdi her sabah uyanıyor ve o banka bakıyor, o günü hatırlıyorum.

O büyük yürekli kadın her kimse ona buradan sonsuz teşekkürler sunmak isterim”.

 

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