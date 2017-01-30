Koray Avcı... BOZCAADA'DA ATA DEMİRER İLE ENERJİ DEPOLAYACAK!..

Koray Avcı, 29 Ocak Pazar günü Ümraniye'de bulunan bir AVM'de gerçekleşen konserinde sevenleriyle buluştu.

En sevilen şarkılarından ‘Sen’ ile konserinin açılışını yapan Koray Avcı, ‘Hoş geldin’ şarkısının ardından, ‘Seni Versinler Ellere’ ve ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ gibi Türk pop ve halk müziğinin unutulmaz eserlerini seyircileri eşliğinde seslendirdi.

Koray Avcı, önceki gün Ümraniye Akyaka Park'ta verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Halkın 'sesi gülen adam' ı Koray Avcı, hayatında ikinci kez gündüz saatinde konser verdiğini dile getirdi.

Konser sonrası Bozcaada' ya Ata Demirer'in yanına gideceğini söyleyen sanatçı, çok yakında çıkacağı Avrupa turnesi ve Avusturya konserinden önce Bozcaada'da dinleneceğiniz söyledi.

Saçımı üç numaraya vurdurmak istedim

Koray Avcı, yıllarca hiç jilet bile vurmadığı saç ve sakalını kısa süre önce üç numaraya vurdurmak istediğini ise şu sözlerle dile getirdi "

Geçtiğimiz gün düşündüm bir tarz değişikliği yapıp, saçımı üç numaraya vurayım dedim ama yapamadım vazgeçtim. Bir kez insanlar beni böyle tanıyıp sevdi" dedi.



