  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Kötü Çocuk... GALAYA FANLARI DAMGASINI VURDU!

»
Kötü Çocuk... GALAYA FANLARI DAMGASINI VURDU!
Gençlerin merakla beklediği, yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği “Kötü Çocuk” filmi 18 Ocak Çarşamba günü gala yaptı, hayranlar Kanyon’a akın etti.

Galanın başlamasına saatler kala sinema salonlarının kapısına dayanan coşkulu hayranlar, oyuncuları çığlıklar içinde karşıladı.

“YILIN EN ROMANTİK EN AŞK DOLU EN TUTKU DOLU FİLMİNİ ÇEKTİK”

Tüm ekip, film gösteriminden önce kırmızı halı seramonisinde basınla buluştu. Açılış konuşmasını yapan yönetmen Yağız Alp Akaydın: “Yılın en romantik, en aşk dolu en tutku dolu filmin galasındayız.

Kalbinde aşk olan herkesin tutkuyla aşkına koşacağı bir film çektik. Öncelikle Büşra’ya teşekkür etmemiz lazım, fenomen bir kitap yazdı. Bu film onun sayesinde oldu” dedi.

HAYRANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Filmde başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşan Tolga Sarıtaş ise:  “Çok dinamik bir gençlik filmi çektiğimizi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Hem kitabın hem de oyuncuların sevenleri burada.

Bu kadar fanın buraya gelmiş olması bizi çok motive ediyor. Bizim için onların sayesinde çok daha güzel bir izleme olacak. Aksiyon dolu ve temposu hızlı bir film çektik” dedi.

Ardından filmin yönetmeni Yağız Alp Akaydın, Kötü Çocuk serilerinin yazarı Büşra Küçük, Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen ve tüm oyuncular fanların bulunduğu salona giderek iyi seyirler diledi.

Heyecanla film ekibini bekleyen hayranlar film ekibini uzun süren çığlıklar ve alkışlarla karşıladı.  Ekip salondan ayrılmadan tüm fanlarla birlikte bir de selfie çekti.

Filmin yapımcısı Cemal Okan ve Timur Savcı’nın yanı sıra Melis Birkan, Hatice Şendil, Binnur Kaya, Burak Sağyaşar ve Cenk Torun’un da katıldığı galada film 1000’i aşkın seyirciyle buluştu.

Film çekimlerinin başladığı günden itibaren geniş hayran kitleleri tarafından tüm sosyal ağlarda yakın takibe alınan film bu Cuma (20 Ocak’ta) sinemalarda!

Kitabın internet üzerindeki okuma sayısı 100 milyonu geçerek, en çok okunan Türkçe kitap bölümünde ilk sırada yerini aldı. Genç yazar Büşra Küçük tarafından kaleme alınan ‘’Kötü Çocuk’’ filminin yönetmen koltuğunda ise kitabı da senaryolaştıran Yağız Alp Akaydın oturuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bade İşcil - Tolgahan Sayışman... 'ESKİ SEVGİLİ' İÇİN BULUŞTULAR!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:30
  • Yaşamak Güzel Şey... SEKSENLER EKİBİNİ BULUŞTURAN FİLM!16 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Toprak Sergen... GICIK SEVGİLİ "SERKAY"!..16 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Recep İvedik 5... FRAGMANI YAYINLANDI!...16 Ocak 2017 Pazartesi 00:48
  • Salih Güney... YEŞİLÇAM’IN PRENSİ VELİHATINI SEÇECEK!15 Ocak 2017 Pazar 09:45
  • Fadin Sevik Atasoy... İKİNCİ UZUN METRAJ FİLMİNİN MÜJDESİ!12 Ocak 2017 Perşembe 18:48
  • Tolga Sarıtaş... "KÖTÜ ÇOCUK"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
  • Mahsun Kırmızıgül... YENİ FİLMİ İÇİN 'GERDEK' BESTESİ YAPTI!11 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Ata Demirer... KARİZMATİK KAPTAN!..10 Ocak 2017 Salı 13:45
  • İçimdeki Fırtına... ÇEKİMLERİ İTALYA’DA BAŞLADI!05 Ocak 2017 Perşembe 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti