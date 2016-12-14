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Kubat... YENİ YILA BOĞAZIN İNCİSİ PORTAXE' DA "MERHABA" DİYECEK!

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Kubat... YENİ YILA BOĞAZIN İNCİSİ PORTAXE' DA "MERHABA" DİYECEK!
Yeni Yıla Kubat ile girmek isteyenler, Portaxe’de buluşacak.

Farklı sesiyle gönüllerde taht kurmuş sanatçının birbirinden güzel şarkıları ile yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşayacak olanlar, sürprizlerle dolu bir program ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenecekler.

Portaxe yılbaşı gecesinde gala yemeği ve limitsiz yerli içki 350 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulacak. 

Yeni yılın ilk dakikalarında unutamayacağınız bir geceye imza atacaklarını söyleyen LS Banquet Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Sapmaz, “Bu sene yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle İstanbul’daki etkinliklere katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Bu yılbaşı, boğaziçinin eşsiz manzarasına sahip Portaxe’de misafirlerimizi, Kubat ve daha bir çok farklı sürpriz showlarla ağırlayacağız” dedi. 

Geleneksel misafirperverliği ve kaliteli hizmetiyle öne çıkan Portaxe’de yılbaşı gecesi saat 20.00’da kokteyl ile başlayacak ve sonrasında saatler 23’ü gösterdiğinde sahne Kubat’ın olacak.

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansı ile adından övgü ile söz ettiren sanatçı, gece boyunca sahnede kalacak.

Yeni yılın ilk dakikalarında ise misafirleri Dansöz Show ve DJ performansı gibi sürprizler karşılayacak ve eğlence hız kesmeden devam edecek. 

İstanbul’un eşsiz Boğaziçi manzarasında yeni yılı karşılamak isteyenler için mönüsünden sahne şovlarına kadar en ince ayrıntısını düşünen Portaxe’de, kutlamalar uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir etkinliğe dönüşecek.

Portaxe’de 2017’ye başlarken midye dolmanın yanı sıra soğuk kış günlerinin vazgeçilmezleri sucuk ekmek, çorba ve kestane kebap servisi de yapılacak.

Direkt önünden mekana erişebileceğiniz geniş bir otopark alanında vallet parking hizmetini de sunan Portaxe’in ayrıca denizden ulaşmak isteyen müşterileri için kendine ait bir iskelesi de bulunuyor. 

Rezervasyon için: +90 212 277 82 33

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