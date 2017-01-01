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Kubat... YILBAŞI SAHNESİNDE HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDU!

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Kubat... YILBAŞI SAHNESİNDE HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDU!
Portaxe’de yılbaşı akşamı Kubat rüzgarı esti. Portaxe’in boğaz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılamak isteyenler, Kubat ile uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir gece yaşadı.

 Farklı sesiyle gönüllerde taht kuran Kubat birbirinden güzel şarkıları ile Portaxe Baltalimanı’nda yüzlerce hayranını coşturdu.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Kubat, güçlü sesi ve yorumuyla izleyicilere müzik ziyafeti çekti.

Sanatçı; Ahirim Sensin, Bugün, Sarı Gelin, Dido, Derhule, Yine Başım, Al Ömrümü gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Ayrıca, ünlü sanatçı, repertuarında Sezen Aksu’nun Karaağaç ve Yas şarkılarına da yer verdi.

Kubat sahneden önümüzdeki Mart ayında da yeni bir türkü albümü çıkaracağının da müjdesini verdi.

2014 yılında Eylem Eraydın'la evlenen ve yedi ay önce bir kız bebek sahibi olan ünlü sanatçı, baba olmanın mutluluğunu dile getirdi ve eşinin bu özel gecede maalesef kendisini izlemeye gelemediğini ve yeni yılı kızıyla beraber evde geçirmek zorunda olduğunu belirtti.

Kubat evliliğe vesile oldu…

Ayrıca, ünlü sanatçı Portaxe’de sahne aldığı gecede bir de sürprizle karşılaştı. Kubat’ın sahneye aldığı genç misafirlerden biri kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Yeni yılın ilk çifti Kubat şarkısıyla dans etti.

Portaxe’de muhteşem bir gece

Geleneksel misafirperverliği ve kaliteli hizmetiyle öne çıkan Portaxe’de yılbaşı gecesi saat 20.00’de başladı. Saatler 22’yi gösterdiğinde ise sahne Kubat’ın oldu.

Dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansı ile adından övgü ile söz ettiren sanatçı, Konukların yoğun ısrarı üzerine sabahın ilk ışıklarına kadar sahnede kaldı. 

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