Kuşum Aydın... "İÇİMDEKİ KAYNAYAN BİTLER ORTAYA ÇIKTI"!..

Kendisine televizyon yasak gelmediğini ancak bir dönem reality programlarının yasaklanmasıyla teklif alamadığını ve bu sebeple ekranlardan uzaklaştığını belirten Kuşum Aydın Eylül ayında gündüz kuşağında yeni bir program yapacağını müjdeledi.
Kuşum Aydın: Zamanında yere yatıp şarkı söyleyen Hülya Avşar masa başı haberciliğe özendi
Bir dönem eğlence programlarının daha fazla sevildiğini, şıkır şıkır programlar sunduğunu söyleyen Kuşum Aydın, eğlence formatının yok sayıldığını herkesin kalite peşinde koştuğunu zamanında milyonları ekrana kilitleyen show programıyla yere yatıp şarkılar söyleyen Hülya Avşar'ın bile şimdilerde haberci formatında program yapmasından şikayet etti. Soru soran program formatı için Hülya Avşar'ı eleştiren Kuşum Aydın; 'Sana mı kaldı, izlerken fenalık geçiriyorum, ' diyerek sitem etti.
Kuşum Aydın: Hülya Avşar, Aleyna Tilki'yi konuk alıp "senden daha güzelim" desin.
Şarkı söyleyen bir ismin müzik sektörüne daha faydalı programlar yapması gerektiğini söyleyerek eleştirilerini sürdüren Kuşum Aydın; Hülya Avşar Show programı yapsın, Aleyna Tilki'yi konuk alsın 'Ben senden daha güzelim desin' renkli, eğlenceli programlarımız olsun diyerek son dönemdeki ekranlardaki program formatlarını değerlendirdi.
Kuşum Aydın: Düğünlerin, kınaların adamıyım.
Zamanında şarkı seçimlerinde hatalar yaptığını söyleyen Kuşum Aydın, herkes haddini bilmeli ben düğünlerin, kınaların adamıyım pop şarkı, ağır slow şarkılar benim haddime değil diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.
Kuşum Aydın: Bizi playback şarkı söylemeye mahkum ettiler
Bayram programının oldukça yoğun olduğunu söyleyen Kuşum Aydın, eskiden 15-20 kişilik ekiplerle sahne programlarına çıktığını artık son dönemde bunun mümkün olmadığından tek kişilik dj kabininde playback şarkı söylemek zorunda kaldığını belirtti. Alışık olmadığı bu durum karşısında kendince yöntemler geliştirdiğini belirten Kuşum Aydın "dj'ler kabinde illallah ediyor çünkü programda şarkıyı başa aldırıyorum, arada izleyenlerle diyaloglara giriyorum" diyerek yeni akıma ayak uydurduğubu da söyledi.
Kuşum Aydın: İçimdeki kaynayan bitler ortaya çıktı!
İki üniversite mezunu olan ve İtalya'da eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye geri geldiğinde Ajda Pekkan haricinde kimseyi tanımadığını söyleyen Kuşum Aydın, ilk çıktığı dönemlere atıfta bulunarak göbek atan bir sanatçı olmak benim de istediğim bir şey değildi, ailesinden de destek almadığını, o dönemde ailem bu kadar okuyup bilgi birikimin üzerine göbek atan bir sanatçı olmamı istemediler, rahmetli babam bir gün bile beni izlemeye gelmedi ve bu konu hakkında bir kez bile konuşmadık diyerek zor dönemlerden geçirdiğini ancak "içimdeki kaynayan bitler beni buralara getirdi" dedi.
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