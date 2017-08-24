Kuşum Aydın... "İÇİMDEKİ KAYNAYAN BİTLER ORTAYA ÇIKTI"!..

Kuşum Aydın, Radyo Mega'da Pınarating'in sorularını samimi bir dille cevapladı.

Kendisine televizyon yasak gelmediğini ancak bir dönem reality programlarının yasaklanmasıyla teklif alamadığını ve bu sebeple ekranlardan uzaklaştığını belirten Kuşum Aydın Eylül ayında gündüz kuşağında yeni bir program yapacağını müjdeledi.

Kuşum Aydın: Zamanında yere yatıp şarkı söyleyen Hülya Avşar masa başı haberciliğe özendi

Bir dönem eğlence programlarının daha fazla sevildiğini, şıkır şıkır programlar sunduğunu söyleyen Kuşum Aydın, eğlence formatının yok sayıldığını herkesin kalite peşinde koştuğunu zamanında milyonları ekrana kilitleyen show programıyla yere yatıp şarkılar söyleyen Hülya Avşar'ın bile şimdilerde haberci formatında program yapmasından şikayet etti. Soru soran program formatı için Hülya Avşar'ı eleştiren Kuşum Aydın; 'Sana mı kaldı, izlerken fenalık geçiriyorum, ' diyerek sitem etti.

Kuşum Aydın: Hülya Avşar, Aleyna Tilki'yi konuk alıp "senden daha güzelim" desin.

Şarkı söyleyen bir ismin müzik sektörüne daha faydalı programlar yapması gerektiğini söyleyerek eleştirilerini sürdüren Kuşum Aydın; Hülya Avşar Show programı yapsın, Aleyna Tilki'yi konuk alsın 'Ben senden daha güzelim desin' renkli, eğlenceli programlarımız olsun diyerek son dönemdeki ekranlardaki program formatlarını değerlendirdi.

Kuşum Aydın: Düğünlerin, kınaların adamıyım.

Zamanında şarkı seçimlerinde hatalar yaptığını söyleyen Kuşum Aydın, herkes haddini bilmeli ben düğünlerin, kınaların adamıyım pop şarkı, ağır slow şarkılar benim haddime değil diyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

Kuşum Aydın: Bizi playback şarkı söylemeye mahkum ettiler

Bayram programının oldukça yoğun olduğunu söyleyen Kuşum Aydın, eskiden 15-20 kişilik ekiplerle sahne programlarına çıktığını artık son dönemde bunun mümkün olmadığından tek kişilik dj kabininde playback şarkı söylemek zorunda kaldığını belirtti. Alışık olmadığı bu durum karşısında kendince yöntemler geliştirdiğini belirten Kuşum Aydın "dj'ler kabinde illallah ediyor çünkü programda şarkıyı başa aldırıyorum, arada izleyenlerle diyaloglara giriyorum" diyerek yeni akıma ayak uydurduğubu da söyledi.

Kuşum Aydın: İçimdeki kaynayan bitler ortaya çıktı!