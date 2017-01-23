Kylie Minogue... NEDEN İSMİNİ DEĞİŞTİRME KARARI ALDI?..

Nişanlısı Joshua Sasse ile evlendikten sonra soyadını değiştireceğini söyleyen şarkıcı Kylie Minogue, yeni soyadını sahnede de kullanacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Kylie Minogue, evlendikten sonra nişanlısı Joshua Sasse’nin soyadını alacağın duyurdu.

48 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı, 18 aydır birlikte olduğu 29 yaşındaki nişanlısı Joshua Sasse’nin adını sahnede de kullanacağını açıkladı.

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You dergisine verdiği röportajda ne zaman evlenecekleri konusunda henüz bir plan yapmadıklarını söyleyen Minogue, soyadını değiştirme kararını çoktan verdiğini anlattı.

“Sasse mükemmel bir isim. Kylie Sasse harika bir isim. Harika bir sahne adı. Kylie Minogue hiçbir zaman tam olarak telaffuz edilemiyor. Kesinlikle Sasse soyadını alacağım ama Minogue adı da kalacak” dedi.

Şubat 2016’da nişanlanan Kylie Minogue’a, nişanlısı Sasse’nin 1908 yılı yapımı pırlanta yüzük hediyesi dikkat çekmişti.

“Benim için bu mükemmel. Tek taş mücevher takan kızlardan değilim. Benim için en doğru yüzüğü seçmiş. Bunu takmayı seviyorum” dedi.