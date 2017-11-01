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Lais Ribeiro... 'FANTEZİ SÜTYENİ'Nİ TANITTI!

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Lais Ribeiro... 'FANTEZİ SÜTYENİ'Nİ TANITTI!
Victoria’s Secret, Mouawad Mücevher işbirliğiyle tasarladığı 2 milyon dolarlık Fantasy Bra’yı (Fantezi Sütyeni), Lais Ribeiro’nun üstünde tanıttı.

Victoria’s Secret'ın her sene özel olarak tasarladığı ve en iyi mankenlerinden birine tanıttığı Fantasy Bra’yı (Fantezi Sütyeni) bu yıl güzel model Lais Ribeiro giydi.

2010 yılından beri Victoria's Secret'la birlikte çalışan Lais Ribeiro 7 yıl sonra markanın en değerli ürününü üzerine giymeyi başardı.

Güzel manken ilk öğrendiği ve sütyeni ilk denediği anda ki duygularını şöyle özetledi: "Geldim ve denediğim zaman ağladım, inanılmazdı.

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