LALE’NİN BÜTÜN SUÇU; ‘SEVGİ VE HASRETLE..’ ANMAK

Sevgili Lale Manço Ahıskalı’nın tek suçu, Barış’ımızın ölüm yıldönümünde Barış’la bir fotoğrafını paylaşıp, altına sevgi ve hasretle diye yazması.. Sonrası mı? Gereksiz bir polemik..

Lale Manço Ahıskalı: Sevgi ve hasretle..

Erkmen Sağlam: Bu sevgi ve bu hasret dilerim bir eş olarak Serdar Ahıskalı'yı incitmez.

Serdar Ahıskalı: Sevgili Erkmen, ilgine teşekkürler ama biz bunları çoktan aştık. Lale’nin Barış’ı sevgiyle anmasında hiç bir zaman sıkıntı yaşamadım.. Bunun tersi daha garip olmaz mıydı? Hem ben de bir Barış’severim zaten.

Sabriye Kara: Ne güzel bir cevap vermişsin Serdar'cım öpüyorum.

Mefkure Mutluışık: Güzel cevap..

Feza Sayer: Gereksiz yorum yapmaya bayılırlar.. Bu zihniyet ne zaman değişecek?

DOĞUKAN: TARLAYA EKTİM SOĞAN

Star’da Duymayan Kalmasın’da Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu’nun konuğu olan Doğukan Manço, Survivor’la ilgili ilginç itiraflarda bulundu:

“Boynumdaki kolyenin içinde domates, biber ve soğan tohumları götürdüm.. Kimseye çaktırmadan onları ektim. Tam filiz vermeye başladılar ki adalar birleşti.. Mekanımızı terk etmek zorunda kalınca benim tarla da elden gitti.. Ama şunu öğrendim ki; ne kadar deneyimli olursan ol, dayanıklı olursan ol açlık gerçekten bambaşka bir bir şey.. “

BU NİHAT; O MASADA KALACAK!

Sevgili Nihat Doğan; seni Halk Müziği sanatçısı olarak sever sayarım.. Beyaz TV’deki yorumculuğuna da ‘baştan’ bir sözüm yoktu.. Ama haftalar ilerledikçe bir yorgunluk bir sinirlilik bir öfke hali başladı..

Korkum Nihat’ın birgün küt diye orada kalması..Aman dikkat kardeşim.. Bu programı sen mi kurtaracaksın.. Bırak biraz da Bircan konuşsun diycem ama..Yok yok siyasi konularda aman ağzını açmasın..

EDEPLİ BOŞANMA

Gülben Ergen: Erhan’la iki yıl evli kaldım. Mutsuz oldum, boşandım..

Erhan Bey: Edebimle vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene..

Hıncal Uluç: Edebiyat yapma gösterisi uğruna, eski eşine ‘edepsiz’ demek nasıl bir marifet oluyorsa.. İlk eş Mustafa Erdoğan kardeşimle hala dost Gülben’in ikincisiyle niçin mutsuz olduğunu hala merak eden var mı?

‘KISMETSE OLUR’ EVİ 1

Sibel: Aşkıımmm bunu ancak sen dikebilirsin!

Gökhan: Dikerimmmm tabii ki aşkım!

Ve dikiyor!

(Meğer kürkü sökülmüş, sevgilisinden onu dikmesini istiyormuş..)

‘KISMETSE OLUR’ EVİ 2

Ekranda alt yazı geçiyor: Onay Çifti; barışmalarını dans ederek kutladı.

Görüntüdeki çift konuşuyor:

Oğlan: Konuşma ve konsantre ol.

Kızla oğlan tek vücut olmuş.. Kız sağ elinin parmaklarını oğlanın saçlanrını içine sokup, oynamaya başlıyor..

Oğlan: Neyse fazla konsantre olmayalım.

Kızın elini tutup, aşağı indiriyor..

‘SÖYLEMEZSEM OLMAZ’ 1

Ömün Varol: Arkadaşlar bugün sevgili Barış Manço’muzun aramızdan ayrılışının 8. sene-i devriyesi..

Bircan İpek: O (Barış Manço’yu kastediyo) hiç unutmayacağımız kişilerdin biri di mi?..

Hulusi: Heeee nasıl bildin!

‘SÖYLEMEZSEM OLMAZ’ 2

Ömür Varol: Mahsun Kırmızıgül’den bir açıklama geldi.. Tam 8 dakika.. Şimdi dikkatlice onu dinliyoruz. Sonra üzerine konuşuruz..

Bircan: Basın açıklaması gibi..

Hulusi: Olur mu at yarışı bülteni o!

GÜNÜN FIRSATÇISI

Beyaz TV sabah şekerlerinden Ömür Varol, İzmir Marşı’nı okuyup bir de klip çeken Volkan Konak için;

‘Günün Fırsatçısı’ dedi.

Vallahi yorum bile yapmıyorum. Ben yazana kadar Volkan gerekeni söylemiştir zaten ‘söylemezsem olmaz’ deyip..

‘SURVİVOR & SÖYLEMEZSEM OLMAZ’

Beyaz TV’nin sabah şekerleri. Survivor’u yorumluyor. Ekrandaki alt yazı:

‘Isssız Ada’nın komik çocuğu Erdi, elektriğe kapıldı..

Erdi, sadece telde yürümeye çalışıyor. Dengesini kaybettiği için zangır zangır titriyor.. Yalan yok; komik bir sahne..

Ömür Varol; rejiye sesleniyor..

-Arkadaşlar; bu görüntünün altına Azer Bülbül’ün o meşhur şarkısını verebilir misiniz?

Veriyorlar.

Şenol İpek’in karısı bi gülüyo bi gülüyo.. Yemin ederim yalan.. O kadar belli oluyor ki.. Rol yapmak zorunda değilsin be yenge..

Nihat: harbiden için için gülüyor, belki de Azer’e saygısından..

Ömür Varol; öööle bakıyor, ‘Ulen şarkıyı iyi düşündüm’ der gibi..

Hulusi: nurlar içinde yatsın, Azer’in kemiklerini fena sızlattınız.. Yazık!

OĞLUM ESER WEST; BURASI ANA KUCAĞI DEĞİL!

Surivor’da bi baktım ‘Kısmetse Olur evinin Eser’i..’ Dövmelerini artırmışsın sanırım, belki de onun için tanımakta geciktim..

Oğlum Eser West; bursı ana kucağı değil asker ocağı..

Ana Kucağı = Kısmetse Olur Evi

Asker Ocağı = Survivor Yarışması

İlkinde her şey kolaydı.. Yediğin önünde yemediğin arkanda.. Talip olduğun kız/ kadın yanında.. Gelsin çaylar kahveler..

‘Ulan’ dedin ‘Kanal D’den alacağımı aldım, şimdi biraz da Acun’un vereceği paraları gömelim..’

Ama gördün ki Survivor Adası, İstanbul’a benzemiyor..

Oğlum boynunu kırıyordun 130 kg taşıyacağım diye.. Hadi çocucuğum hadi bırak bu işleri.. Git Amerika’na.. Zaten oradan iki adım..

Acun’un da başını derde sokma..