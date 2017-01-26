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Lara... YENİ ŞARKISI VATAN HAİNLERİNE!..

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Lara... YENİ ŞARKISI VATAN HAİNLERİNE!..
İhaneti sadece aşk ilişkilerinde yaşanabilir bir durum olarak vurgulamadık. ''İhaneti Giymişsin''i vatan hainlerine, kendi meslektaşlarıma, ihaneti hayat felsefesi edinmiş herkese edenlere ithaf ettik.

''Katmer Katmer'', ''Adam Gibi Adam'' gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan başarılı şarkıcı Lara, uzun bir aradan sonra ''İhaneti Giymişsin'' adlı şarkısıyla Pop Bizde'ye iddialı açıklamalar yaptı.

AYSEL GÜREL, " TÜRKİYE'NİN YENİ MİNİK SERÇESİ'SİN" DEDİ.

Lara, müzik kariyeri ve müzisyenliğiyle ilgili şunları söyledi:

''Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bende çok özel yeri olan ve çok farklı, özel bir ruha sahip olduğuna inandığım Aysel Gürel, "Sen Türkiye'nin yeni minik serçesinin." demişti.''

YENİ ŞARKIMI VATAN HAİNLERİNE SÖYLÜYORUM...

Lara, yeni şarkısının hikayesini paylaştı. ''İhaneti sadece aşk ilişkilerinde yaşanabilir bir durum olarak vurgulamadık. Biz bu şarkımızdaki ihanet söylemini vatan hainlerine, kendi meslektaşlarıma, ihanet edenlere, aynı davada yürürken birden başka yöne dönenlere yani kısaca ihaneti hayat felsefesi edinmiş herkese ithaf ettik.''

KÜÇÜK YAŞTA DÜNYA STARI OLMA TEKLİFİ GELDİ...

Lara'ya dünya starı olmak ister miydin sorusu sorulunca : ''Küçük yaşlardayken Hollanda'da Sony Music'ten teklif gelmişti ama tabi ki yaşımın küçük olmasından dolayı ailem çok sıcak bakmadığı için bu fırsatı değerlendiremedim.'' dedi. 

 

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