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LAS VEGAS’TA TÜRK RÜZGARI

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LAS VEGAS’TA TÜRK RÜZGARI
Türkiye’den 35 firmanın katıldığı Las Vegas’taki Magic Show Fuarı’nda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmaları büyük ilgi gördü. 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD pazarına yönelik ümitler arttı...

Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) yeniden radarına alan Türk hazırgiyimci, “1,5 milyar dolar ihracat” hedefiyle katıldığı ülkenin bu alandaki en büyük organizasyonu olan Magic Show Fuarı’ndan umutlu dönüyor.

 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan Karaca, 21’i milli toplam 35 firma ile katıldıkları Las Vegas’taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri konfeksiyon firmalarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.  13-16 Ağustos günleri arasında düzenlenen fuarda Türk firmalarına gösterilen yakın ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirten Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD, yıllık 99 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda. Türkiye 10 yıl önce bu pazarda 1,5 milyar dolarları yakalamıştı. Ancak çeşitli nedenlerle rakam 536 milyon dolarlara gerildi. Firmalarımız da bu noktada dünyanın en büyük pazarı olan ABD’den uzaklaşmaya başladı. İHKİB olarak son birkaç yıldır ABD’ye özel bir önem veriyoruz. ABD’nin en büyük hazır giyim fuarı olan Magic Show’a milli katılım düzenliyoruz. Bugün 35 firmamızın katıldığı fuara gelecek sezon en az 50 firma katılacağımdan eminim. Çünkü katılımcı bütün firmalar 2018 için rezervasyonlarını yaptırdılar. Amerikalılar özellikle denim, çorap ve ayakkabı sektörlerinden daha çok firmanın katılmasını bekliyorlar. Bugün 2005 öncesindeki 1,5 milyar doları yakalama ümidimi her fuarda daha çok artıyor.”

 

ABD’nin hazır giyim pazar büyüklüğünün 2021’de 320 milyar dolara çıkacağının öngörüldüğünün altını çizen Karaca, New York’ta açılan Türkiye Ticaret Merkezi’nin de bu devasa rakamdan daha çok pay alınmasına büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi. 

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